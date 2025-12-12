Taylor Swift trasforma un micro-minidress in una lettera d’amore nascosta spoiler | c’entra Travis Kelce

Durante l'apparizione alla Late Show, Taylor Swift ha sorpreso con un look originale: un micro-minidress che nasconde una lettera d’amore segreta. La cantante, tornata a mostrarsi con la sua tipica sicurezza, ha lasciato spazio a qualche dettaglio sulla sua relazione con Travis Kelce, alimentando l’attenzione dei fan e dei media.

Taylor Swift è tornata negli studi della Late Show con quella sicurezza luminosa che solo la sua “fiancée era” può regalarle. Un micro-minidress di velluto profondo, silhouette drammatica, gambe chilometriche, e un set di gioielli che sembrava brillare quasi più delle luci del teatro. Ma il dettaglio che ha mandato in tilt la timeline non era né il velvet né il glitter: era un piccolo, dolcissimo tributo al suo futuro marito Travis Kelce. Baby, she’s in her “opal era”: Taylor Swift trasforma il glam nella sua nuova dichiarazione d’amore. Al polso di Taylor, un bracciale tempestato di opali. Una scelta tutt’altro che casuale. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Taylor Swift trasforma un micro-minidress in una lettera d’amore nascosta (spoiler: c’entra Travis Kelce)

Una ricerca di Gudea mostra come migliaia di post generati da bot abbiano diffuso negli ultimi mesi false teorie su Taylor Swift, accostandola a razzismo, suprematismo bianco e al movimento MAGA https://www.sentireascoltare.com/news/le-accuse-infondat - facebook.com Vai su Facebook

L'intervista completa di Taylor Swift a Stephen Colbert è ora disponibile su YouTube. youtube.com/playlist?list=… Vai su X

How to Hook Your Students Like Taylor Swift Hooks Her Fans

Video How to Hook Your Students Like Taylor Swift Hooks Her Fans Video How to Hook Your Students Like Taylor Swift Hooks Her Fans