Taylor Swift trasforma un micro-minidress in una lettera d’amore nascosta spoiler | c’entra Travis Kelce
Durante l'apparizione alla Late Show, Taylor Swift ha sorpreso con un look originale: un micro-minidress che nasconde una lettera d’amore segreta. La cantante, tornata a mostrarsi con la sua tipica sicurezza, ha lasciato spazio a qualche dettaglio sulla sua relazione con Travis Kelce, alimentando l’attenzione dei fan e dei media.
Taylor Swift è tornata negli studi della Late Show con quella sicurezza luminosa che solo la sua “fiancée era” può regalarle. Un micro-minidress di velluto profondo, silhouette drammatica, gambe chilometriche, e un set di gioielli che sembrava brillare quasi più delle luci del teatro. Ma il dettaglio che ha mandato in tilt la timeline non era né il velvet né il glitter: era un piccolo, dolcissimo tributo al suo futuro marito Travis Kelce. Baby, she’s in her “opal era”: Taylor Swift trasforma il glam nella sua nuova dichiarazione d’amore. Al polso di Taylor, un bracciale tempestato di opali. Una scelta tutt’altro che casuale. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Una ricerca di Gudea mostra come migliaia di post generati da bot abbiano diffuso negli ultimi mesi false teorie su Taylor Swift, accostandola a razzismo, suprematismo bianco e al movimento MAGA https://www.sentireascoltare.com/news/le-accuse-infondat - facebook.com Vai su Facebook
L'intervista completa di Taylor Swift a Stephen Colbert è ora disponibile su YouTube. youtube.com/playlist?list=… Vai su X
How to Hook Your Students Like Taylor Swift Hooks Her Fans