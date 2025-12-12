Taylor Swift matrimonio il piano che scatena l’indignazione | Ha pagato un’altra sposa

Taylor Swift torna al centro dell’attenzione, questa volta per un evento molto più intimo: il suo matrimonio con Travis Kelce. Dopo anni di successi musicali e tournée mondiali, la cantante si trova coinvolta in polemiche legate a un presunto episodio che ha scatenato l’indignazione del pubblico. Ecco cosa è successo e quale reazione ha suscitato.

Taylor Swift di nuovo sotto i riflettori. Stavolta, però, non si parla di un nuovo album o di un tour mondiale, ma di un evento molto più personale: il suo attesissimo matrimonio con Travis Kelce, campione di football. La popstar sembra aver scatenato un vero e proprio putiferio legato a data, location e. un presunto colpo di scena da diva. Il matrimonio di Taylor Swift: data e luogo (e una polemica). Secondo diverse indiscrezioni che arrivano dagli Stati Uniti, Taylor Swift avrebbe scelto il 13 giugno 2026 come data per le sue nozze con Travis Kelce. La scelta non sorprende chi conosce la superstizione di Taylor per il numero 13: nata il 13 dicembre, la cantante ha spesso definito questo numero come il suo portafortuna, simbolo ricorrente nella sua carriera e nella vita privata. Dilei.it

Taylor Swift fa un’offerta da capogiro per ottenere la data del matrimonio a Ocean House - Taylor Swift ha pagato una cifra considerevole per ottenere la data del suo matrimonio con Travis Kelce presso Ocean House di Rhode Island ... rumors.it

Taylor Swift e Travis Kelce: c'è la data del matrimonio (e ha un significato super simbolico) - Taylor Swift avrebbe scelto il 13 giugno 2026 come data del matrimonio: ecco quali simbolismi si nascondono dietro questo numero iconico ... grazia.it

The Eras Tour di Taylor Swift è su Disney+ Da oggi online i primi 2 episodi della docuserie • The End of an Era • e il film concerto • The Eras Tour | The Final Show • Puoi guardarli qui > https://shorturl.at/2yeUJ - facebook.com facebook

L'intervista completa di Taylor Swift a Stephen Colbert è ora disponibile su YouTube. youtube.com/playlist?list=… x.com