Taylor Swift il web e l’intelligenza artificiale accusano la popstar di avere legami con il nazismo | tutti i rumours

Negli ultimi giorni, sul web sono emerse accuse contro Taylor Swift, accusata di avere presunti legami con il nazismo. Le voci si sono diffuse rapidamente, coinvolgendo anche l’intelligenza artificiale e i fan, che potrebbero aver contribuito involontariamente alla diffusione di questi rumours. Ecco cosa c’è da sapere su questa polemica.

Il mondo del web mette sotto accusa Taylor Swift: la popstar avrebbe legami con il nazismo e che i fan potrebbero aver inavvertitamente contribuito a propagarlo. I dati arrivano mentre una piattaforma di intelligenza comportamentale guidata dall'intelligenza artificiale, Gudea, ha recentemente condiviso un rapporto che mostra come ci sia stato un enorme picco di post sui social media, accusando la voce di The Fate Of Ophelia di fare piccoli all'ideologia totalitaria nel suo nuovo album The Life of a Showgirl. Nei post inoltre si sostiene che una delle collane a forma di fulmine della sua linea di merchandising, era stata progettata per assomigliare al simbolo delle SS, incentrata sull'uso fuori contesto della parola "selvaggio" nei testi di una canzone e di altre ancora.