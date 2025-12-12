Tasse sui pacchi 2 euro dall’Italia e altri 3 dalla Ue |   come funziona e chi dovrà pagarle

Nuove tasse sui pacchi arrivano dall’Italia e dall’Unione Europea, con importi rispettivi di 2 e 3 euro. Questa misura, introdotta per limitare gli acquisti online di basso valore, mira a regolamentare le spedizioni provenienti in particolare dai Paesi asiatici, e fa parte delle recenti novità legislative e delle decisioni comunitarie.

Le novità nella manovra e dal Consiglio Ue. In entrambi i casi lo scopo è limitare gli acquisti a basso costo (fino a 150 euro) sulle piattaforme online, in particolare dai Paesi asiatici. Xml2.corriere.it

