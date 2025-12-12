Tasse il raduno dei commercianti | Chiediamo un incontro al sindaco Pronti anche a una manifestazione

Un gruppo di circa trenta commercianti si è riunito ieri mattina in Baia Flaminia per discutere dell’aumento del 17% del canone unico. L’obiettivo è creare un fronte unito e chiedere un incontro al sindaco, pronti anche a organizzare una manifestazione per far valere le proprie ragioni.

Sono circa una trentina i commercianti che ieri mattina hanno partecipato all’incontro organizzato in Baia Flaminia per coinvolgere i titolari delle attività economiche della città e creare un gruppo ed un’unica voce per chiedere un confronto con il Comune in seguito dell’aumento del 17% del canone unico. L’appello era stato lanciato nei giorni scorsi da tre loro colleghi, Goffredo Ferri, presidente dell’associazione commercianti di Baia Flaminia, Alessandro Corsini, titolare del Cocobongo e Rosario Catone, della Bruschetteria da Cato. Tra i presenti all’incontro c’erano esercenti di diverse categorie, dai ristoratori ai titolari di bar e negozi, fino ai bagnini e agli ambulanti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it