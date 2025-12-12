Tassa sui pacchi sotto i 150 euro stretta del Governo sullo shopping online | chi pagherà

Con la Manovra 2026, il Governo introduce una nuova tassa di 2 euro su tutti i pacchi con un valore inferiore ai 150 euro. Questa misura mira a modificare le dinamiche dello shopping online, coinvolgendo consumatori e commercianti in un contesto di riforme fiscali destinato a influenzare il commercio digitale.

Con la Manovra 2026 arriva anche una tassa di 2 euro su tutti i pacchi con un prezzo sotto i 150 euro. Si tratta di un vero e proprio tentativo di racimolare quante più risorse possibili per finanziare altri interventi della manovra. La maggior parte dei pacchi in circolazione in Europa è sotto i 150 euro e anche in Italia la maggior parte delle spese rientra in questa cifra. L'intenzione di introdurre una tassa sui pacchi, come indicato direttamente dal ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, viene descritta come una tutela per gli esercenti che operano nella moda. Un tentativo quindi di tutelare il Made in Italy dall'ultra fast fashion, che però potrebbe non riguardare solo i pacchi che arrivano dall'esterno dell'Unione Europea.