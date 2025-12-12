Tardelli punta il dito su Zwayer | L’Inter ha perso col Liverpool con un arbitro che non avrebbe meritato la Champions! Diversa la sconfitta del Napoli

Marco Tardelli ha commentato le recenti sconfitte di Inter e Napoli in Champions League, evidenziando differenze nelle decisioni arbitrali. L’ex calciatore ha criticato l’arbitro Zwayer, ritenendo che l’Inter sia stata penalizzata in occasione della partita contro il Liverpool, mentre la sconfitta del Napoli sarebbe stata diversa.

Inter News 24 L’ex calciatore Marco Tardelli ha commentato così le sconfitte rimediate in questo turno di Champions League da Inter e Napoli. Intervistato da La Stampa, Marco Tardelli ha commentato così le sconfitte rimediate in Champions League dall’Inter contro il Liverpool e dal Napoli contro il Benfica. SULL’INTER – « L’Inter ha perso immeritatamente con un rigore inesistente seguito da polemiche e scoperte su un arbitro che forse, per onore dello sport, non avrebbe meritato la Champions ». SUL NAPOLI – « Preoccupa di più il Napoli: sembrava tornato in grande spolvero e il Benfica di Mourinho non era certamente l’avversario più difficile, ma è apparso stanco, senz’anima e di sicuro le partite fuori casa non sono la sua comfort zone. Internews24.com

