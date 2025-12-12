Tappeti di Musica | i tre concerti a lume di candela alla Domus

La Domus dei Tappeti di Pietra si trasforma in un palcoscenico speciale con l’evento “Tappeti di Musica”: tre concerti a lume di candela che uniscono musica dal vivo e visite guidate, creando un’atmosfera unica e suggestiva in un luogo ricco di storia e fascino.

La Domus dei Tappeti di Pietra si conferma luogo di spettacolo dal vivo ospitando, in un’atmosfera particolarmente suggestiva, “Tappeti di Musica”, concerti a lume di candela accompagnati da visite guidate. La rassegna vedrà tre serate in cui la luce calda delle candele diventa parte integrante. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

TAPPETI DI MUSICA ? Concerti a lume di candela nella splendida cornice della Chiesa di Santa Eufemia, arricchiti da visite guidate alla Domus dei Tappeti di Pietra. Tre gli appuntamenti in programma: sabato 20 dicembre “Arie barocche e rock ballads - facebook.com Vai su Facebook

“Arie Barocche e Rock Ballads” inaugura la rassegna a lume di candela Tappeti di Musica Vai su X

Tappeti di Musica: concerti a lume di candela alla Domus dei Tappeti di Pietra il 20 e 26 dicembre e il 2 gennaio - La Domus dei Tappeti di Pietra si conferma luogo di spettacolo dal vivo ospitando, in un’atmosfera particolarmente suggestiva, Tappeti di Musica, concerti a lume di candela accompagnati da visite guid ... Come scrive ravennawebtv.it

Modà (Live) - Tappeto di fragole ...

Video Modà (Live) - Tappeto di fragole ... Video Modà (Live) - Tappeto di fragole ...