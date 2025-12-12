Tappa nella terra di Dante Alighieri Ravenna festeggia i 140 anni | Il Carlino qui è davvero radicato

Ravenna celebra i 140 anni del Resto del Carlino, testimoniando una lunga tradizione di presenza e radicamento nel territorio. Quattro generazioni di giornalisti e lettori hanno contribuito a scrivere questa storia, che si intreccia con la vita locale e nazionale, sottolineando l'importanza di un quotidiano che da sempre accompagna e informa la comunità.

Una storia lunga 140 anni a livello nazionale. Ma anche 75 nella cronaca locale. Segno di quanto il Resto del Carlino sia radicato. Città per città. Così il quotidiano, fondato nel 1885, ha fatto tappa a Ravenna, penultimo appuntamento di un anno storico fatto di incontri, dibattiti, celebrazioni e con una mostra alle porte (visitabile a Bologna, a Palazzo De’ Toschi, dal 19 dicembre al 14 gennaio). Nella Sala Corelli del Teatro Alighieri, gremita di ospiti, lettori e celebrità, martedì il viaggio tra Marche ed Emilia-Romagna ha toccato la terra di Dante Alighieri. Politica, economia, cultura e sport sono stati i temi di giornata, davanti a una folta platea. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tappa nella terra di Dante Alighieri. Ravenna festeggia i 140 anni: "Il Carlino qui è davvero radicato"

