Tanta droga soldi inspiegabili e un nuovo appartamento popolare | il blitz a Scampia

Napolitoday.it | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un blitz dei carabinieri a Scampia ha portato al sequestro di 14 chili di hashish e alla scoperta di un appartamento popolare “fantasma”. I controlli, svolti tra via Fellini e via Galimberti, hanno evidenziato attività illecite legate allo spaccio di droga e a operazioni immobiliari sospette, evidenziando le criticità del quartiere.

Scoperto un appartamento popolare “fantasma” e sequestrati 14 chili di hashish a Scampia. È il bilancio di una serie di controlli effettuati dai carabinieri della compagnia Napoli Stella nel quartiere, tra via Fellini e via Galimberti.Nel lotto TA di via Fellini i militari, impegnati in un. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

Papa V - Pezzi Che Cadono feat. Tony Boy (prod. Fritu)

Video Papa V - Pezzi Che Cadono feat. Tony Boy (prod. Fritu)