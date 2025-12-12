Tangenziale di Tirano aperta a metà per le Olimpiadi | l' annuncio

La tangenziale di Tirano sarà parzialmente aperta in occasione delle Olimpiadi, come annunciato il 12 dicembre 2025. Durante un sopralluogo condotto da autorità regionali e comunali, sono stati valutati i progressi del cantiere e le tempistiche di apertura, che segnerà un importante passo verso la finalizzazione dell’opera in vista dell’evento olimpico.

Metà tangenziale di Tirano sarà aperta per le Olimpiadi. È quanto emerso oggi, 12 dicembre 2025, durante il secondo sopralluogo al cantiere in pochi giorni, condotto dall'assessore regionale Massimo Sertori, dal commissario governativo Nicola Prisco e dal Comune di Tirano, rappresentato dal. Sondriotoday.it

