Tangenziale di Tirano aperta a metà per le Olimpiadi | l' annuncio

La tangenziale di Tirano sarà parzialmente aperta in occasione delle Olimpiadi, come annunciato il 12 dicembre 2025. Durante un sopralluogo condotto da autorità regionali e comunali, sono stati valutati i progressi del cantiere e le tempistiche di apertura, che segnerà un importante passo verso la finalizzazione dell’opera in vista dell’evento olimpico.

Metà tangenziale di Tirano sarà aperta per le Olimpiadi. È quanto emerso oggi, 12 dicembre 2025, durante il secondo sopralluogo al cantiere in pochi giorni, condotto dall'assessore regionale Massimo Sertori, dal commissario governativo Nicola Prisco e dal Comune di Tirano, rappresentato dal. Sondriotoday.it Cosa riportano altre fonti Olimpiadi Milano-Cortina a due facce: impianti pronti, difficile arrivarci. L’ultima tegola è la tangenziale di Tirano - Il taglio del nastro dell’infrastruttura strategica, previsto a dicembre, è invece rinviato a data da destinarsi. milano.corriere.it Tangenziale olimpica ko: non sarà pronta per i Giochi. "È il simbolo dei fallimenti" - Il Pd punta il dito contro Regione e Salvini: "Saranno settimane ingestibili" ... msn.com Tangenziale di Tirano, domani altro sopralluogo di Sertori per lo stato dei lavori L’assessore regionale torna sul cantiere a dieci giorni dalla sua ultima visita. Presenti anche il sindaco Stoppani, il commissario Prisco e il responsabile della struttura territoriale A - facebook.com Facebook Adesso è ufficiale: la tangenziale di Tirano non aprirà per i Giochi invernali X.com