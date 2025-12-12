Taika Waititi sarà il regista di Barn 8 tratto dal libro di Deb Olin Unferth

Taika Waititi sarà il regista di Barn 8, adattamento del romanzo di Deb Olin Unferth. Conosciuto per il suo stile originale e umoristico, il regista porta sul grande schermo una storia coinvolgente e ricca di spunti, promettendo un film che unisce profondità e leggerezza.

Il regista ha trovato il suo prossimo progetto che porterà sul grande schermo una storia in cui non manca molto senso dell'umorismo. Taika Waititi è stato scelto per dirigere Barn 8, un adattamento del romanzo scritto da Deb Olin Unferth che verrà prodotto da Searchlight Pictures. Il regista sarà coinvolto anche come produttore tramite la sua Waititi Productions, in collaborazione con Ishi Metkar e Michelle Chan. Cosa racconterà Barn 8 Tra le pagine dell'opera letteraria si racconta la storia di due contabili statunitensi che escogitano un piano per rubare un milione di polli da un allevamento intensivo, guidando una squadra di attivisti in una caotica missione di salvataggio.