Taglio del nastro al rinnovato impianto sportivo Villaggio Laguna

Venerdì 12 dicembre si è svolta l'inaugurazione del rinnovato impianto sportivo Villaggio Laguna, situato in via Sabbadino 12 a Campalto. L'evento ha segnato la riqualificazione di uno spazio dedicato all'attività fisica e allo sport, offrendo nuove opportunità per la comunità locale. La cerimonia ha visto il taglio del nastro e la partecipazione di cittadini e autorità.

Festa di inaugurazione questo pomeriggio, venerdì 12 dicembre, per il rinnovato impianto sportivo Villaggio Laguna, in via Sabbadino 12 a Campalto. Il Comune di Venezia ha investito 600mila euro per rendere il campo pienamente fruibile anche in caso di maltempo, offrendo alle società sportive e.

