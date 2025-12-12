Tagadà scintille Fidanza-Mastrobuoni | Esca dal suo salotto Stupido e maleducato

Durante una puntata di Tagadà, si sono verificati toni accesi tra Fidanza e Mastrobuoni, con insulti e accuse reciproche. Il dibattito si è acceso, coinvolgendo il pubblico e portando alla ribalta tensioni tra i protagonisti. L'evento ha suscitato grande attenzione sui social e tra gli spettatori, evidenziando l'intensità delle discussioni politiche in diretta.

Volano insulti a Tagadà, il programma di approfondimento politico condotto da Tiziana Panella su La7. I protagonisti della lite? Carlo Fidanza e Tonia Mastrobuoni. Gli animi si sono scaldati per colpa di alcuni problemi nel collegamento della giornalista con lo studio: "Sono comunista, quindi il collegamento fa schifo". "Forse capisca lei dato che deve sempre dare le lezioni a non si sà chi - ha replicato l'europarlamentare di Fratelli d'Italia -. Come tutti quelli di Repubblica, ci date lezioni anche quando non funziona il collegamento. Ci date lezioni di vita ogni volta. Non funziona il collegamento, capisce? Siamo stufi delle vostre lezioncine". Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Tagadà, scintille Fidanza-Mastrobuoni: "Esca dal suo salotto", "Stupido e maleducato"