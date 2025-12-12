Taekwondo Italia ancora da sogno agli Europei U21 Due trionfi nel day-2 di gare!

L’Italia si conferma protagonista agli Europei Under 21 di Taekwondo a Pristina, Kosovo. Nel secondo giorno di gare, gli atleti italiani ottengono due importanti vittorie, consolidando la loro presenza e il loro valore in questa competizione internazionale. Un risultato che rafforza le speranze e il percorso di crescita del movimento taekwondo nel nostro paese.

Continuano a maturare risultati importanti in ottica Italia dal tatami di Pristina, città del Kosovo che sta ospitando in questi giorni i Campionati Europei 2025 di takwondo dedicati alla categoria Under 21. Dopo l’oro, l’argento ed il bronzo ottenute nella giornata inaugurale con Anna Frassica, Giulia Galiero ed Elisa Bertagnin, oggi sono arrivate altre due medaglie del metallo più pregiato, precisamente grazie ad Abderrahman Touiar e Ludovico Iurlaro. L’azzurrino Touiar, impegnato nella categoria -54 kg maschile, si è reso protagonista di un cammino oltremodo promettente, cominciato con il lusitano Rafael Alexandre Azevedo, regolato per 2-0 (16-2, 12-0) e proseguito con la vittoria ai sedicesimi con l’anatolico Omer Dulger, anche in questo caso sconfitto 2-0 (9-3, 13-11). Oasport.it

