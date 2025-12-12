Svezia 4 italiani feriti in incidente

In Nord della Svezia, un incidente stradale ha coinvolto dieci persone, causando quattro feriti italiani. L'incidente ha attirato l'attenzione delle autorità e dei media locali. Le circostanze dell'incidente sono ancora oggetto di indagine, mentre le autorità prestano soccorso ai feriti e gestiscono la situazione.

7.31 Ci sono 4 italiani, tra le 10 persone che sono rimaste ferite in un incidente stradale nel Nord della Svezia. Coinvolti un minibus e 2 auto. Negative all'alcoltest le 3 persone al volante. L'incidente nel comune di Boden; strada completamente chiusa per diverso tempo. Le cause sono ancora da accertare. Gli italiani feriti hanno tra i 20 e i 50 anni e sono in ospedale con ferite lievi, riporta la tv pubblica Svt. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

