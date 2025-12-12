Suweida si stacca da Damasco

Negli ultimi giorni, migliaia di abitanti di Suweida sono scesi in strada chiedendo l’indipendenza da Damasco. La protesta, che ha attirato l’attenzione locale, è stata tuttavia trascurata dai media siriani governativi e internazionali, lasciando il tema fuori dall’attenzione mediatica nazionale e internazionale.

La notizia delle migliaia di abitanti di Suweida scesi in strada due giorni fa per invocare l'indipendenza da Damasco è stata ignorata dai media siriani governativi e internazionali.