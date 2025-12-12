Supermercato inagibile e il Comune lo chiude svolta dinanzi al Tar
Il supermercato Superspesa Premium di Castel Volturno riapre dopo la recente chiusura decisa dal Comune. La decisione è stata presa dalla terza sezione del Tar Campania, che ha accolto il ricorso presentato dall’avvocato Achille, rappresentante legale della società.
Il supermercato Superspesa Premium di viale delle Acacie, 170 a Castel Volturno, riapre.E’ quanto disposto dalla terza sezione del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, presieduta da Michelangelo Maria Liguori, che ha accolto il ricorso del legale della società, l’avvocato Achille. 🔗 Leggi su Casertanews.it
