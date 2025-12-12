Superman apparirà in Supergirl? L’attrice spoilera la scena più difficile da girare

Un'anticipazione sulla possibilità di vedere Superman in Supergirl solleva entusiasmo tra i fan. Un’attrice ha condiviso dettagli sulla scena più complessa da girare, alimentando le speculazioni e l’interesse intorno al film. Tra rivelazioni e mistero, il marketing dei cinecomic si muove con attenzione per mantenere vivo l’interesse senza svelare troppo.

Il marketing dei cinecomic vive di equilibri delicati, come svelare abbastanza per alimentare l’hype, trattenere il necessario per preservare la magia della sala. Milly Alcock, volto della nuova Supergirl targata DC Studios, ha appena spostato quell’equilibrio in territorio spoiler durante una conferenza stampa organizzata in occasione della première del trailer ufficiale del film, come riportato da CBR. E no, non si tratta di vaghe allusioni o promesse generiche: l’attrice australiana ha confermato esplicitamente che David Corenswet, il nuovo Superman dell’universo cinematografico DC, apparirà nel suo film solista. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Superman apparirà in Supergirl? L’attrice spoilera la scena più difficile da girare

