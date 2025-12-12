supergirl james gunn conferma una differenza fondamentale con il suo superman

James Gunn conferma una differenza fondamentale tra Supergirl e il suo Superman, evidenziata già dal primo trailer del film DCU. Sebbene le due pellicole condividano l'universo DC, il regista sottolinea come ci siano elementi distintivi che rendono il nuovo film su Supergirl unico rispetto alla rappresentazione del Superman di Gunn.

L'uscita del primo trailer di Supergirl ha reso immediatamente evidente a tutti che sarà un film molto diverso dal Superman di James Gunn, ma non è sfuggito anche un altro particolare che differenzia le due pellicole del DC Universe. Infatti, Gunn ha confermato che la Terra non sarà una delle location visitate da Kara Zor-El, interpretata da Milly Alcock, nel prossimo film del DCU in arrivo nelle sale il prossimo giugno.

Il ritorno di Superman nel film Supergirl della DCU è stato ufficialmente confermato - Superman apparirà in Supergirl (2026): Milly Alcock conferma una scena in lingua kryptoniana che rivela il legame tra Kara e Clark. cinefilos.it