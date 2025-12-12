Superenalotto un 5 a Galcetello Il jackpot sale sopra 90 milioni di euro

Un importante risultato per il Superenalotto in Toscana: a Galcetello è stato centrato un

Prato, 12 dicembre 2025 – Il SuperEnalotto sorride alla Toscana. Nell'estrazione di giovedì 11 dicembre, come riporta Agipronews, è stato centrato un "5" da 28.516 euro a Prato. La giocata vincente è stata effettuata a Galcetello, alla edicola Cartoregalo in via VII Marzo. L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (Brescia). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma venerdì 12 dicembre, sale a 90,3 milioni di euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Superenalotto, un “5” a Galcetello. Il jackpot sale sopra 90 milioni di euro

