SuperEnalotto numeri e combinazione vincente 12 dicembre 2025

Il concorso del SuperEnalotto del 12 dicembre 2025 si è concluso senza né il '6' né il '5+1'. Tuttavia, sono stati centrati quattro numeri '5', ognuno dei quali porta a una vincita di 33. Ecco i dettagli della combinazione vincente e i numeri estratti in questa sessione.

(Adnkronos) – Nessun '6' né '5+1'al concorso del Superenalotto oggi venerdì 12 dicembre. Centrati invece quattro '5' che vincono 33.374,13 euro ciascuno. Il jackpot per il prossimo concorso sale a 91.200.000 di euro. La schedina minima nel concorso del SuperEnalotto prevede 1 colonna (1 combinazione di 6 numeri). La giocata massima invece comprende 27.132 colonne ed .

