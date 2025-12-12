Supercoppa Italiana l’Inter presenta ‘One Rhythm’ la maglia speciale che indosserà col Bologna – FOTO

L'Inter ha svelato la nuova maglia ‘One Rhythm’, un'edizione speciale che indosserà in occasione della Supercoppa Italiana contro il Bologna. Questa divisa unica rappresenta un simbolo di unità e identità, aggiungendo un tocco distintivo alla sfida di prestigio.

Inter News 24 Supercoppa Italiana, l’Inter presenta ‘One Rhythm’ la maglia speciale che indosserà col Bologna. Il comunicato ufficiale del club. Si avvicina l’inizio della Supercoppa Italiana, con l’Inter che sfiderà il Bologna in semifinale il 19 dicembre a Riyadh. Il club nerazzurro, per l’occasione, indosserà una maglia speciale chiamata “One Rhythm”. IL COMUNICATO – L’Inter presenta ONE RHYTHM, il progetto che accompagnerà i nerazzurri verso la Supercoppa Italiana 2025 e che celebra la connessione culturale tra il Club e il panorama internazionale in cui compete. Il progetto nasce con l’obiettivo di valorizzare l’incontro tra culture diverse, che entrano in connessione grazie al calcio – veicolo di passione e valori condivisi – dando vita ad un ritmo unico. Internews24.com

Supercoppa Italiana, presentato il pallone che verrà utilizzato a Riyadh - E' stato presentato il pallone che verrà utilizzato nella Supercoppa Italiana 2025, competizione a cui parteciperanno Napoli, Inter, Bologna e Milan e che si ... milannews.it

Inter, il comunicato sulle condizioni di Francesco Acerbi prima della Supercoppa Italiana - facebook.com Facebook