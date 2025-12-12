Super rock al Puccini Da Stef Burns a Renda

Il Puccini si prepara a ospitare un evento imperdibile di super rock, con artisti di fama internazionale e italiani. Tra i protagonisti figurano Stef Burns e Renda, rispettivamente chitarrista e batterista di Vasco Rossi, e altri musicisti di grande calibro provenienti da diversi ambiti musicali. Un'occasione unica per gli appassionati di musica dal vivo.

Il chitarrista e il batterista di Vasco Rossi, le sei corde di Bennato e Ligabue, una delle voci più amate di Notre Dame de Paris e tanti altri nomi eccellenti della musica, italiana e internazionale. Tutti insieme per “ Christmas Rock ”, il concerto benefico a sostegno di progetti di inclusione e assistenza in Brasile, Senegal e Guinea Bissau, in programma domenica 21 dicembre al Teatro Puccini di Firenze. Promossa dall’Associazione Matteo Patrizi, “Christmas Rock” sarà una cavalcata attraverso i grandi classici della musica italiana e del rock internazionale. La serata vedrà la partecipazione straordinaria di Stef Burns, storico chitarrista di Vasco Rossi, oltre che di Alice Cooper e altri big di caratura mondiale; Giuseppe Scarpato, chitarrista e arrangiatore di Edoardo Bennato; Federico Poggipollini, altro mito della sei corde da anni insieme a Ligabue. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Super rock al Puccini. Da Stef Burns a Renda

