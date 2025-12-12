Super Mario Galaxy Mario e Luigi combattono Bowser Jr nel nuovo trailer svelato ai Game Awards

Durante i Game Awards 2205, è stato presentato un nuovo trailer di Super Mario Galaxy - Il Film, in cui Mario e Luigi affrontano Bowser Jr. nel sequel prodotto da Nintendo e Universal. L'evento ha svelato dettagli sulla nuova avventura del celebre idraulico, arricchendo l'attesa dei fan per questa emozionante produzione.

Nel corso dell'evento dedicato al mondo videoludico, è stato svelato un nuovo trailer dell'attesissimo sequel prodotto da Nintendo e Universal che vede Mario impegnato in una nuova missione In occasione della cerimonia di consegna dei prestigiosi Game Awards 2205, Universal e Illumination hanno svelato un nuovissimo trailer di Super Mario Galaxy - Il Film, che vede i due protagonisti schierati contro il villain della storia. Il sequel includerà diversi membri del cast del film originale campione di incassi nel 2023. A tornare sono sono Chris Pratt (Mario), Anya Taylor-Joy (Principessa Peach), Charlie Day (Luigi), Jack Black (Bowser), Keegan-Michael Key (Toad) e Kevin Michael Richardson (Kamek). 🔗 Leggi su Movieplayer.it

