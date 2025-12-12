Super influenza | i 3 nuovi sintomi che stanno colpendo tutti e che non vanno ignorati

Una nuova ondata di influenza sta interessando gli italiani, portando con sé sintomi insoliti e più intensi rispetto al passato. Questa

. La nuova super influenza che sta colpendo gli italiani. Ogni anno l’influenza arriva puntuale, con le sue solite caratteristiche: febbre, raffreddore, dolori articolari, qualche giorno di malessere e poi tutto passa. Ma quest’anno qualcosa è diverso. I medici lo stanno ripetendo da settimane, le farmacie lo vedono nelle richieste, le persone lo sentono sulla propria pelle. È emersa quella che molti stanno già chiamando “super influenza”: una forma virale più intensa, più lunga e con sintomi che non assomigliano del tutto all’influenza tradizionale. È una variante che sorprende perché colpisce in modo rapido, lascia stanchi per giorni e presenta segnali che fino a poco tempo fa erano considerati atipici. 🔗 Leggi su Urbanpost.it © Urbanpost.it - Super influenza: i 3 nuovi sintomi che stanno colpendo tutti e che non vanno ignorati

