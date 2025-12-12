Super influenza e variante K pressione sui sistemi sanitari e aumento dei casi Allarme in UK | Sfida mai vista dalla pandemia

La stagione influenzale in corso si sta intensificando a livello globale, con un aumento dei casi e una pressione crescente sui sistemi sanitari. In particolare, nel Regno Unito si segnala un allarme per la diffusione della variante K, considerata una sfida senza precedenti dalla pandemia. Un quadro che richiede attenzione e risposte tempestive.

La stagione influenzale in corso sta mostrando segnali di intensificazione in più aree del mondo, con effetti significativi sui sistemi sanitari. Nel Regno Unito l’aumento dei contagi legati alla cosiddetta “super influenza” sta generando particolare allarme. Il ministro della Salute britannico, Wes Streeting, ha definito l’attuale scenario “una sfida mai vista dalla pandemia” di Covid-19 per l’Nhs, sottolineando come i ricoveri giornalieri abbiano superato quota 2.600, con un’incidenza elevata soprattutto tra bambini e adolescenti. Streeting ha inoltre collegato le criticità degli ospedali al nuovo sciopero dei resident doctors, già noti come junior doctors, ritenendo la protesta – la quattordicesima in tre anni – un potenziale aggravio per una situazione definita “precaria”. Ilfattoquotidiano.it

