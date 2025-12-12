Sunderland-Newcastle domenica 14 dicembre 2025 ore 15 | 00 | formazioni quote pronostici

Il derby tra Sunderland e Newcastle, in programma domenica 14 dicembre 2025 alle ore 15:00, rappresenta uno degli eventi più attesi della giornata nel calcio inglese. Con tradizioni e rivalità storiche, questa sfida promette emozioni e spettacolo, attirando l'attenzione di appassionati e scommettitori. Ecco tutte le informazioni su formazioni, quote e pronostici.

Solo chi non conosce bene il calcio inglese può pensare che questa non sia tra le partite più interessanti della giornata. Sunderland e Newcastle sono infatti divisi da un’antica e storica rivalità che calcisticamente sfocia appunto nel cosiddetto Tyne and Wear derby, dal nome della contea nella quale sono situate Newcastle upon Tyne e Sunderland, . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. Infobetting.com Sunderland lead Newcastle in race to sign 14-cap France star as Le Bris eyes spectacular reunion – Sources - Matteo Guendouzi’s future at Lazio remains a hot topic as the January transfer window approaches, and Sunderland could go head- msn.com ? Il #Newcastle torna su Matteo Guendouzi della ed è... Derby del nord d'Inghilterra con il #Sunderland La #Lazio lo valuta tra 25 e 30 milioni. Sarri vorrebbe tenerlo a gennaio ma potrebbe sbloccare il mercato biancoceleste x.com BBC Sunderland - facebook.com facebook © Infobetting.com - Sunderland-Newcastle (domenica 14 dicembre 2025 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici

Tris Newcastle, travolto il Sunderland | Sunderland-Newcastle 0-3 | FA CUP | DAZN

Video Tris Newcastle, travolto il Sunderland | Sunderland-Newcastle 0-3 | FA CUP | DAZN Video Tris Newcastle, travolto il Sunderland | Sunderland-Newcastle 0-3 | FA CUP | DAZN