Sull’oro italiano Giorgetti sblocca lo stallo

L'incontro tra il ministro Giorgetti e la presidente del BCE Lagarde ha portato a una svolta nello stallo sulle riserve auree italiane. La discussione ha chiarito la posizione dell’Italia sull’oro, chiudendo il dibattito in corso, mentre Dombrovskis solleva nuove questioni sul debito pubblico.

L'incontro tra il ministro e la Lagarde chiude il caso delle riserve auree, nonostante la nuova polemica di Dombrovskis sul debito. Mentre Fdi ricorda le vecchie idee di Prodi in materia. Raddoppiata dallo 0,2% allo 0,4% la Tobin tax sulle transazioni finanziarie. Il caso delle riserve auree della Banca d'Italia è stato risolto. Ieri, a margine dei lavori dell'Eurogruppo, il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, ha avuto un incontro chiarificatore con la presidente della Bce, Christine Lagarde. Inoltre dal Mef è trapelato che la lettera inviata da Giorgetti mette fine alla vicenda, anche se non è stato specificato in che cosa consiste tale chiarimento.