Sulle orme di Borges per ’Tre pièce’ che sanno di pioggia e lacrime

In 'Tre pièces' da Borges, i personaggi si confrontano con temi di pioggia e lacrime, creando un'atmosfera suggestiva e introspectiva. Tra dubbi e riflessioni, l'opera si ispira all'universo borgesiano, invitando il lettore a esplorare mondi di memoria e mistero attraverso dialoghi che svelano emozioni profonde.

La pioggia cade o cadde? Se lo domanda uno dei personaggi che popolano 'Tre pièces da Borges' (Ut Orpheus Edizioni). L'opera di Borges attraversa la scrittura di Marla Moffa sin dal titolo: la ispira e la guida. Il suo eco ritorna pagina dopo pagina. Lo si ritrova nel Minotauro che piange l'abbandono, come nello Scacchista deciso a salvare un teatro. Regista, drammaturga e traduttrice americana di stanza a Bologna, Moffa presenterà il libro domani alle 17 alla Libreria Musicale Ut Orpheus di via Marsale, assieme allo scrittore Mario Giorgi e all'attrice Francesca Mazza, premio Ubu 2024. Moffa, quando è avvenuto il primo incontro con Borges? "Nella mia formazione è arrivato relativamente tardi.

