Sull’Amiata tornano i corsi per i bambini dai quattro anni

Sul Monte Amiata riprendono i corsi di sci dedicati ai bambini dai quattro anni, organizzati dallo Sci Club Lo Scoiattolo in collaborazione con Area Neve Uisp di Grosseto e la Scuola Italiana Sci. Un’opportunità per i più piccoli di avvicinarsi allo sport in un ambiente sicuro e divertente, con attività di avviamento e formazione sulla neve.

Avviamento e formazione allo sci: tornano i corsi sul Monte Amiata con lo Sci Club Lo Scoiattolo, in collaborazione con Area Neve Uisp di Grosseto e Scuola Italiana Sci. Le attività sono rivolte a bambini e ragazzi a partire dai 4 anni e si svolgeranno in sei domeniche, a partire dall’11 gennaio 2026. I corsi sono pensati per avvicinare i più piccoli allo sci, con gruppi differenziati per livello e selezioni effettuate la prima domenica. Ogni gruppo sarà seguito da maestri di sci e operatori sportivi Uisp dello Sci Club Lo Scoiattolo, garantendo un’esperienza sicura e formativa. È previsto anche un corso promozionale di perfezionamento dedicato agli adulti, per chi desidera approfondire la propria tecnica o semplicemente vivere un’esperienza in montagna in compagnia. 🔗 Leggi su Lanazione.it