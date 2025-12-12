Sulla giostra gratis se si fanno acquisti nei negozi del paese
Il Comune di Monte Urano propone un’iniziativa natalizia dedicata alle famiglie: una giostra gratuita per i bambini, accessibile a chi effettua acquisti nei negozi del paese. Nell’ambito del programma
All’interno del programma Il Natale che unisce proposto dal comune di Monte Urano ha riscosso un bel gradimento l’iniziativa legata alla Giostra di Natale che il comune ha deciso di dedicare, presso i Giardini pubblici, ai bambini e le loro famiglie con la gestione della Pro Loco. Iniziativa che ha coinvolto direttamente anche i commercianti di Monte Urano che hanno a disposizione pacchetti omaggio di biglietti, che potranno regalare ai propri clienti e che darà accesso alla giostra del tutto gratuitamente. Proprio i commercianti interessati possono ritirare senza alcun onere i biglietti omaggio presso gli uffici comunali con la giostra attiva fino al 6 gennaio e aperta nei feriali e prefestivi dalle ore 16 alle ore 19 e nei festivi dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Siete abbastanza intelligenti? #shorts
Giostra di Natale Gratis la giostra e lo zucchero filato: il divertimento è assicurato! In piazza Camozzi dal 19 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026. Dal lunedì al venerdì dalle 15:00 alle 18:30 - sabato e domenica dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle - facebook.com Vai su Facebook
Sulla giostra gratis se si fanno acquisti nei negozi del paese - All’interno del programma Il Natale che unisce proposto dal comune di Monte Urano ha riscosso un bel gradimento l’iniziativa ... Si legge su msn.com