Suicidio nel carcere di Viterbo | Il compagno di cella non si è accorto di nulla

Un nuovo episodio di tragedia si è verificato nel carcere di Viterbo, dove un detenuto ha deciso di togliersi la vita. Il compagno di cella, presente al suo fianco, afferma di non aver percepito segnali di allarme. L’evento solleva ancora una volta il tema delle condizioni e della prevenzione nelle strutture detentive italiane.

Ennesimo dramma della disperazione quello che si è consumato nelle scorse ore all’interno della casa circondariale Nicandro Izzo di Viterbo. Un detenuto si è tolto la vita nella notte tra l'11 e il 12 dicembre.Il corpo dell’uomo è stato rinvenuto in una stanza del reparto infermeria. A spiegare. Viterbotoday.it

“Detenuto si toglie la vita mentre il compagno di stanza dorme”. Sappe denuncia secondo suicidio in pochi giorni

“Detenuto si toglie la vita mentre il compagno di stanza dorme”. Sappe denuncia secondo suicidio in pochi giorni - Il sindacato autonomo della polizia penitenziaria ha inviato una lettera anche alla sindaca di Lecce, prefetto, parlamentari e consiglieri regionali: “Pochi agenti e costretti a turni di oltre 12 ore” ... lecceprima.it

Lettera di un detenuto sul suicidio e sulla vita - «Avete mai osservato una mosca, attaccata al vetro della finestra, mentre ronzando spreca inutilmente tutte le sue energie per attraversarlo? ilpost.it

“Detenuto si toglie la vita mentre il compagno di stanza dorme”. Il Sappe denuncia secondo suicidio in carcere in pochi giorni - facebook.com facebook

#carcere #suicidio #pavia x.com