Suicidio in carcere a Mammagialla | detenuto trovato senza vita in infermeria

Un nuovo episodio di tragedia si è verificato nel carcere di Mammagialla, dove un detenuto è stato trovato senza vita nell'infermeria. L'evento si aggiunge a una serie di episodi di disagio e sofferenza, evidenziando le problematiche legate alla gestione della salute mentale e al benessere dei detenuti nelle strutture penitenziarie.

Ennesimo dramma della disperazione quello che si è consumato nelle scorse ore all'interno della casa circondariale Nicandro Izzo di Viterbo. Un detenuto si è tolto la vita nella notte tra l'11 e il 12 dicembre.Il corpo dell'uomo è stato rinvenuto in una stanza del reparto infermeria.

Viterbo - Santoleri tenta di nuovo il suicidio in carcere

