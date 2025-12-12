Suicidi l’allarme più drammatico e ignorato della condizione penitenziaria

Un grave allarme attraversa il sistema penitenziario: i recenti suicidi nella casa circondariale di Lecce evidenziano una situazione critica e spesso ignorata. Dopo il secondo episodio di quest'anno, si moltiplicano le richieste di intervento e attenzione, sottolineando la necessità di affrontare con urgenza le condizioni psicologiche e di sicurezza dei detenuti.

LECCE – Un sit-in è stato convocato per sabato mattina davanti alla casa circondariale di Borgo San Nicola dove ieri è avvenuto il secondo suicidio del 2025, il terzo se si considera anche la morte di un detenuto sopraggiunta in ospedale dopo che aveva provato a togliersi la vita.L’intento dei. Lecceprima.it Radio1 Rai. . #Firenze Si fa strada l'ipotesi del femminicidio-suicidio per Franco Giorgi e Gianna Di Nardo, marito e moglie trovati morti in casa. A dare l’allarme è stato il figlio. Giuseppe Lisi #GR1 - facebook.com Facebook

Radio1 Rai. . #Firenze Si fa strada l'ipotesi del femminicidio-suicidio per Franco Giorgi e Gianna Di Nardo, marito e moglie trovati morti in casa. A dare l’allarme è stato il figlio. Giuseppe Lisi #GR1 - facebook.com Facebook

Allarme Carceri, Mattarella: numero suicidi drammatico, porre fine a emergenza sociale - «È drammatico il numero di suicidi nelle carceri, che da troppo tempo non dà segni di arresto. roma.corriere.it

Spinoza Rivela: Il Suicidio Non È Una Scelta — È Quando L’Anima Smette Di Sentire La Vita

Video Spinoza Rivela: Il Suicidio Non È Una Scelta — È Quando L’Anima Smette Di Sentire La Vita Video Spinoza Rivela: Il Suicidio Non È Una Scelta — È Quando L’Anima Smette Di Sentire La Vita