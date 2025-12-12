Südtirol-Bari sabato 13 dicembre 2025 ore 15 | 00 | formazioni quote pronostici

Il match tra Südtirol e Bari, in programma sabato 13 dicembre 2025 alle ore 15:00, mette in palio punti fondamentali per entrambe le squadre. Dopo un avvio difficile, il Bari di Vincenzo Vivarini cerca ancora la prima vittoria, mentre Südtirol punta a consolidare la propria posizione in classifica. Ecco le formazioni, quote e pronostici dell’incontro.

Vincenzo Vivarini siede sulla panchina del Bari da tre partite ed è alla ricerca della prima vittoria dopo aver esordito con una sconfitta per 5-0 contro l'Empoli e raccolto i primi punti pareggiando contro Juve Stabia in trasferta ed il fanalino di coda Pescara al "San Nicola". Non un buon viatico in vista di questa .