Südtirol-Bari | probabili formazioni e dove vederla in tv
Il match tra Südtirol e Bari, valido per la 16ª giornata di Serie B 2025-2026, si disputerà sabato 13 dicembre alle ore 15:00 allo stadio “Druso”. Una sfida importante per entrambe le squadre, con i biancorossi pronti a confermare il proprio stato di forma e i padroni di casa desiderosi di ottenere punti fondamentali in casa.
Il Bari è atteso da un altro importante snodo della propria stagione sul campo del Südtirol. La sfida del “Druso”, valevole per la 16ª giornata di Serie B 2025-2026 - in programma domani, sabato 13 dicembre con fischio d'inizio fissato alle ore 15:00 - metterà di fronte due squadre divise da un. Baritoday.it
Bari-Pescara: probabili formazioni e dove vederla in tv - Le ultime notizie dai due schieramenti in vista della gara della 15ª giornata di Serie B in programma oggi, lunedì 8 dicembre alle 17:15 al San Nicola ... baritoday.it
Serie B 2025-2026: Bari-Pescara, le probabili formazioni - 1): Cerofolini; Pucino, Vicari, Nikolaou; Dickmann, Verreth, Braunöder, Dorval; Pagano, Castrovilli; Gytkjaer. sportal.it