Sud Corea test troppo difficile | si dimette responsabile esami di ammissione all’università

Il direttore del Korea Institute for Curriculum and Evaluation (KICE), responsabile dell' esame di ammissione alle università in Corea del Sud (noto come Suneung) si è dimesso dopo le pesanti critiche di quest'anno alla sezione di test di inglese, ritenuta troppo difficile: nell'esame, che si è tenuto il 13 novembre, solo il 3,11% degli studenti ha ottenuto voto 1 (il migliore nel sistema scolastico sudcoreano) nella sezione di inglese. Si tratta del risultato peggiore da quando è stato introdotto questo sistema di valutazione, nel 2018. "Sento un forte senso di responsabilità per aver causato preoccupazione ai candidati e ai loro genitori e per aver creato confusione nell'esame di ammissione all'università non riuscendo a soddisfare lo scopo della valutazione assoluta nella sezione di inglese del test", ha dichiarato il direttore dimissionario Oh Seung-geol.