Succi regalo di Natale servito in anticipo

Dopo la selezione territoriale della Figc e le convocazioni per l’Italia Under 15, arriva un regalo di Natale anticipato per Diego Succi. Il giovane, figlio del noto bomber Davide Succi e protagonista del settore giovanile del Cesena, è stato chiamato dal tecnico federale Enrico Battisti. Un riconoscimento importante per il talento in erba e una prospettiva promettente per il suo futuro sportivo.

Al termine del percorso di selezione territoriale svolto dalla Figc nelle scorse settimane, che ha visto coinvolti anche cinque atleti classe 2011 del settore giovanile del Cesena, il tecnico federale Enrico Battisti nelle scorse ore ha diramato le convocazioni per l’ Italia Under 15, tra le quali rientra anche Diego Succi, figlio del bomber Davide, ora tra i protagonisti delle ’Leggende Bianconere’. L’attaccante del Cavalluccio è stato inserito tra i 22 Azzurrini, che saranno protagonisti della prima uscita ufficiale della Nazionale Italiana Under 15 nel Development Tournaments Under 15 organizzato dalla Uefa, che si svolgerà in Inghilterra dal 14 al 20 dicembre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Succi, regalo di Natale servito in anticipo

