successo per il violet charity gala a sostegno della lotta alla fibromialgia

Lo “Violet Charity Gala” tenutosi all’Hotel Sakura di Torre del Greco ha riscosso grande successo a favore della lotta alla fibromialgia. L’evento, promosso da Cittadinanzattiva Campania e Aisf, è stato ideato dalla giornalista Magda Mancuso e ha visto la partecipazione di numerosi professionisti e sostenitori.

L’“Hotel Sakura” di Torre del Greco è stato teatro dell’evento di beneficenza “Violet Charity Gala”, appoggiato da Cittadinanzattiva Campania in rete con Aisf odv-Associazione Italiana Sindrome Fibromialgica, nato da un’idea della giornalista, presentatrice e conduttrice televisiva Magda Mancuso, che ha unito altri professionisti tra cui il giornalista Diego Paura, l’imprenditore e patron dell’“Hotel Sakura” Corrado Sorbo e il Fiduciario Napoli e Campania dell’“Amira-Associazione Maitre Italiani Ristoranti e Alberghi” Dario Duro. L’evento è stato patrocinato moralmente della Città di Torre del Greco. Secoloditalia.it

