stulic si sblocca il lecce fa suo lo scontro diretto pisa mai pericoloso stop per berisha

Il Lecce conquista una vittoria fondamentale contro il Pisa grazie a un gol di Stulic nel secondo tempo. La squadra salentina, dopo 15 turni, si porta a quota 16 punti in classifica, interrompendo la serie negativa e consolidando le proprie ambizioni di medio-alta classifica. La partita ha visto un Pisa mai realmente pericoloso, con Berisha che ha dovuto alzare bandiera bianca.

LECCE – Con un gol di Stulic al minuto 72 il Lecce vince lo scontro diretto con il Pisa e si porta a quota 16 in classifica dopo 15 turni di campionato.È stato un successo meritato quello dei giallorossi che hanno controllato la gara sin dall’inizio senza mai lasciare alcuna opportunità agli. Lecceprima.it Le pagelle di Lecce-Pisa 1-0: Stulic si sblocca e manda i salentini a +6 dalla retrocessione - Pisa con le pagelle della partita: Stulic MVP, bene Tiago Gabriel e Banda, non incidono Moreo e Toure ... eurosport.it

Stulic si sblocca, il Lecce fa suo lo scontro diretto. Pisa mai pericoloso, Falcone spettatore - I padroni di casa la controllano, ma non riescono a capitalizzare per intero la supremazia territoriale e tattica. lecceprima.it

LECCE - PISA 1-0 // FULL TIME ? Il Lecce trova la sua seconda vittoria casalinga consecutiva grazie al goal di Stulic, che si sblocca finalmente tra le mura amiche del Via del Mare. #salentonews #lecce #sport - facebook.com facebook

Il Lecce vince uno scontro diretto importantissimo dominando la gara contro il Pisa e sbloccandola a 18 minuti dal 90' col 1° gol in Serie A di Nikola Štulic. Decisivi i cambi di Eusebio Di Francesco, che 5 minuti prima della rete ha inserito proprio l'attaccante se x.com

