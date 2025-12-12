Stulic si sblocca il Lecce fa suo lo scontro diretto Pisa mai pericoloso Falcone spettatore
Il Lecce conquista una vittoria fondamentale nel match contro il Pisa grazie a un gol di Stulic al 72°. La squadra di Marco Baroni mette in mostra solidità e determinazione, superando un avversario mai realmente pericoloso. Con questa vittoria, i giallorossi si avvicinano alla zona alta della classifica, consolidando le proprie ambizioni di playoff.
LECCE – Con un gol di Stulic al minuto 72 il Lecce vince lo scontro diretto con il Pisa e si porta a quota 16 in classifica dopo 15 turni di campionato.È stato un successo meritato quello dei giallorossi che hanno controllato la gara sin dall’inizio senza mai lasciare alcuna opportunità agli. Lecceprima.it
Finalmente Stulic: il bomber si sblocca e il Lecce batte il Pisa. Festa giallorossa - Basta lui, il più atteso (e persino accolto in campo da qualche fischio). msn.com
Il regalo di Natale arriva da Stulic: primo gol da tre punti, sorride il Lecce - L'attaccante serbo festeggia la prima rete giallorossa e sblocca una partita in cui i giallorossi avevano sbagliato di tutto. calciolecce.it
Dal settore ospiti di Cremona quello di Nikola Stulic é sembrato subito un errore clamoroso. Eravamo di fronte, esattamente di fronte. Tanti tifosi con le mani nei capelli, increduli per quanto appena visto. Alcuni hanno sperato che fosse fuorigioco. L’avremmo c - facebook.com facebook
Nikola Stulic - Benvenuto a Lecce! • Tutti i Gol (Royal Charleroi) • [4K]