Stulic si sblocca il Lecce conquista i tre punti nello scontro diretto Pisa mai pericoloso

Il Lecce ottiene una vittoria fondamentale nello scontro diretto contro il Pisa grazie a un gol di Stulic al 72’ che permette ai giallorossi di salire a 16 punti dopo 15 giornate di campionato. La squadra di casa ha dominato il match, dimostrando solidità e determinazione, mentre i toscani non sono mai riusciti a creare vere occasioni pericolose.

LECCE – Con un gol di Stulic al minuto 72 il Lecce vince lo scontro diretto con il Pisa e si porta a quota 16 in classifica dopo 15 turni di campionato.È stato un successo meritato quello dei giallorossi che hanno controllato la gara sin dall’inizio senza mai lasciare alcuna opportunità agli. Today.it Finalmente Stulic: il bomber si sblocca e il Lecce batte il Pisa. Festa giallorossa - Basta lui, il più atteso (e persino accolto in campo da qualche fischio). msn.com

LA CRONACA – Si sblocca Stulic e il Lecce ride. Dominato il Pisa nello scontro diretto - Con un guizzo di un redivivo Stulic il Lecce si prende tre punti pesantissimi nell'ultimo scontro diretto del girone d'andata, battendo 1- salentosport.net

Dal settore ospiti di Cremona quello di Nikola Stulic é sembrato subito un errore clamoroso. Eravamo di fronte, esattamente di fronte. Tanti tifosi con le mani nei capelli, increduli per quanto appena visto. Alcuni hanno sperato che fosse fuorigioco. L’avremmo c - facebook.com facebook

NIKOLA ŠTULIC LECCE ABBIAMO L'ATTACCANTE... FINALMENTE - Calciomercato Lecce

Video NIKOLA ŠTULIC LECCE ABBIAMO L'ATTACCANTE... FINALMENTE - Calciomercato Lecce Video NIKOLA ŠTULIC LECCE ABBIAMO L'ATTACCANTE... FINALMENTE - Calciomercato Lecce