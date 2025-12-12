Stufa a pellet in fiamme | paura per un ragazzo di 19 anni

A Vallo della Lucania, un incendio causato da una stufa a pellet ha suscitato preoccupazione. L'incidente si è verificato all’interno di un’abitazione in via Francesco Cammarota, coinvolgendo un giovane di 19 anni. L’episodio ha messo in evidenza i rischi associati all’utilizzo di dispositivi di riscaldamento domestici.

