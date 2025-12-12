Studenti Medicina contro Bernini cosa è successo dopo | Trattenuti dalla Digos poi cacciati via E la ministra non ci ha risposto

Dopo un episodio di tensione tra studenti di Medicina e Bernini, la situazione è evoluta con studenti trattenuti dalla Digos e successivamente cacciati. La ministra dell'Università ha commentato la vicenda, scegliendo una delle sue citazioni più virali su TikTok, suscitando reazioni e polemiche sui social.

