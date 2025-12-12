Strisce blu opposizione tra i cittadini a Santa Rosa dopo lo scontro in commissione

A Santa Rosa, l'opposizione si mobilita contro il piano sosta dell'amministrazione leccese, che prevede l'espansione delle strisce blu nelle aree periferiche. Dopo lo scontro in commissione, i cittadini si sono riuniti per discutere e esprimere le proprie opinioni, evidenziando le tensioni tra amministrazione e comunità sulla gestione del traffico e del parcheggio nel quartiere.

LECCE – Ancora tema di scontro il piano sosta previsto dall’amministrazione leccese e che vorrebbe aumentare le strisce blu anche nelle zone periferiche: il centrosinistra cittadino torna in strada, facendo tappa al quartiere Santa Rosa, per incontrare i cittadini e informare i cittadini sul. Lecceprima.it Strisce blu a Lecce, la maggioranza tira dritto e l’opposizione abbandona la commissione - Il piano sosta dell’amministrazione Poli supera il passaggio in Commissione Traffico con 14 voti favorevoli, tutti della maggioranza: è ormai scontato il via libera del Consiglio comunale. lagazzettadelmezzogiorno.it “Non vogliamo le strisce blu”, opposizione in strada - Con queste parole le opposizioni di Palazzo Carafa attaccano il nuovo piano sosta che, dal 2025, estenderà le strisce blu e aumenterà le t ... trnews.it Strisce blu a Lecce, la maggioranza tira dritto e l’opposizione abbandona la commissione x.com Nuova discussione in Commissione traffico per affrontare la controversa questione sull'incremento delle strisce bnlu anche nelle zone periferiche cittadine. Il Piano illustrato dall'assessore Capoccia ma l'opposizione controbatte - facebook.com facebook © Lecceprima.it - Strisce blu, opposizione tra i cittadini a Santa Rosa dopo lo scontro in commissione

