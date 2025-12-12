Strisce blu opposizione tra i cittadini a Santa Rosa dopo lo scontro in commissione

A Santa Rosa, l'opposizione si mobilita contro il piano sosta dell'amministrazione leccese, che prevede l'espansione delle strisce blu nelle aree periferiche. Dopo lo scontro in commissione, i cittadini si sono riuniti per discutere e esprimere le proprie opinioni, evidenziando le tensioni tra amministrazione e comunità sulla gestione del traffico e del parcheggio nel quartiere.

LECCE – Ancora tema di scontro il piano sosta previsto dall’amministrazione leccese e che vorrebbe aumentare le strisce blu anche nelle zone periferiche: il centrosinistra cittadino torna in strada, facendo tappa al quartiere Santa Rosa, per incontrare i cittadini e informare i cittadini sul. Lecceprima.it

