Strenna Piacentina 2025 | presentazione ufficiale alla sede degli Amici dell’Arte

Giovedì 18 dicembre alle ore 18 presso la sede degli Amici dell’Arte in via S. Siro si terrà la presentazione ufficiale della Strenna Piacentina 2025. L’evento vedrà la partecipazione del presidente Stefano Antonio Marchesi e del curatore Alessandro Malinverni, e sarà l’occasione per scoprire i contenuti di questa nuova edizione, realizzata con il patrocinio di Cementirossi.

