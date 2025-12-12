Street Fighter | Sneak Peek e characters poster dal film

Durante l’evento Game Awards, è stato presentato un'anteprima esclusiva e un poster dei personaggi del nuovo film ispirato alla celebre saga di videogiochi Street Fighter, suscitando grande interesse tra i fan e gli appassionati di cinema e videogiochi.

Il film ispirato alla saga di videogiochi Street Fighter ha offerto un gustoso aggiornamento dall'evento annuale Game Awards. Durante l'evento dedicato al settore videoludico, infatti, il cast del film Street Fighter ha sorpreso i presenti regalando la visione di un primo straordinario sneak peek. Gli attori che hanno presenziato durante il Game Awards sono Noah Centineo (Ken), Andrew Koji (Ryu), Callina Liang (Chun-Li), Joe "Roman Reigns" Anoa'i (Akuma), David Dastmalchian (M. Bison), Cody Rhodes (Guile), Andrew Schulz (Dan), Vidyut Jammwal (Dhalsim), Orville Peck (Vega), Olivier Richters (Zangief), Rayna Vallandingham (Juli), Mel Jarson (Cammy) e Jason Momoa (Blanka/produttore).

