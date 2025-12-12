Street Fighter | il primo trailer del film live-action con Chun-Li Ryu e Ken

È stato pubblicato il primo trailer del nuovo film live-action di Street Fighter, ispirato all'iconico videogioco di Capcom. Le immagini mostrano i protagonisti Chun-Li, Ryu e Ken, portando sul grande schermo i personaggi più amati della saga. Un'anticipazione che ha suscitato grande interesse tra i fan e gli appassionati del franchise.

Nel corso dei Game Award 2025 è stato pubblicato il primo teaser trailer del live action Street Fighter, che presenta alcuni dei personaggi principali molto conosciuti dai fan della celebre saga picchiaduro pubblicata da Capcom dagli anni '80. Il film, diretto da Kitao Sakurai, riporta sul grande schermo le avventure dei personaggi resi celebri dal franchise videoludico dal 1987 in poi, con diverse uscite che hanno reso il marchio Street Fighter conosciuto in tutto il mondo.

Street Fighter 6 riceverà un aggiornamento che modifica l'interfaccia per richiamare i classici della serie Vai su X

