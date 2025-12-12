Street Fighter | ecco gli incredibili poster del film live-action

Il 2026 si prospetta come un anno di grandi attese per il cinema, con numerosi progetti in cantiere. Tra questi, spicca il film live-action di Street Fighter, un titolo che ha sempre suscitato interesse e curiosità tra i fan. Ecco gli incredibili poster che anticipano questa nuova avventura cinematografica, promettendo di portare sul grande schermo un franchise amatissimo.

Il 2026 si preannuncia già come un anno importante per il cinema, ma c'è un film che rappresenta una delle più grandi incognite dell'anno, ed è Street Fighter. Il nuovo film Street Fighter ha suscitato grande entusiasmo tra i fan grazie a un casting ricco di star ed in occasione dei The Game Awards, i fan hanno potuto vedere per la prima volta il film completo con nuove immagini e una serie di poster dei personaggi che mostrano gran parte del talentuoso cast nei loro iconici look di Street Fighter. Alcuni di questi look sono pazzeschi, ma nel senso migliore del termine, e potete vederli tutti qui sotto.

